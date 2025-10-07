Operação fiscaliza distribuidoras de bebidas em Corumbá

Operação Metanol acontece em todo o Estado / PCMS

Ao todo, oito distribuidoras foram fiscalizadas. Durante as inspeções, foram identificadas irregularidades administrativas relacionadas à documentação e ao acondicionamento das bebidas. Os produtos considerados irregulares foram apreendidos pela equipe de fiscalização municipal.

Nesta terça-feira (7), a 1ª Delegacia de Polícia de Corumbá, em parceria com a Coordenadoria de Fiscalização e Posturas do Município e com a Guarda Municipal, realizou uma operação de fiscalização em distribuidoras de bebidas da cidade. O objetivo foi orientar os comerciantes e verificar a regularidade dos produtos comercializados, com atenção especial à possível presença de bebidas adulteradas, falsificadas ou contaminadas com metanol.

De acordo com a Polícia Civil, nenhuma das bebidas apresentava sinais de contaminação por metanol, substância altamente tóxica que tem causado casos de intoxicação em outras regiões do país, como São Paulo e Paraná.

A operação faz parte de um esforço preventivo diante do aumento de registros de bebidas adulteradas no Brasil. Em estados como São Paulo, inclusive, distribuidoras e bares com suspeitas de comercialização irregular tiveram as atividades suspensas por determinação do governo estadual.

Em Corumbá, a fiscalização ocorreu dentro da normalidade. As autoridades destacaram a colaboração da maioria dos comerciantes locais com as normas sanitárias e fiscais.

As equipes envolvidas informaram que as ações de orientação e fiscalização continuarão sendo realizadas periodicamente, com o objetivo de proteger a saúde pública e garantir a segurança dos consumidores.

Por fim, as instituições reforçaram a importância de adquirir bebidas apenas em estabelecimentos legalizados e com nota fiscal, e colocaram-se à disposição para o recebimento de denúncias anônimas que possam contribuir com futuras investigações.

