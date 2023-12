Operação Hoé combate pesca irregular na região de Aquidauana e Anastácio

Na manhã de hoje, 13, a Polícia Civil, em parceria com a Polícia Militar Ambiental, deflagrou a Operação Hoé, visando coibir a pesca irregular na região de Aquidauana e Anastácio.

A ação, que teve como ponto de partida denúncias de pescadores locais, resultou no cumprimento de mandados de busca e apreensão em estabelecimentos ligados à comercialização de peixes na área.

A delegada Isabelle Sentinelo ressaltou a importância da operação e destacou que as investigações tiveram início após a divulgação de um vídeo, feito por pescadores, mostrando uma quantidade significativa de peixes em uma canoa no Rio Aquidauana, no mês de novembro deste ano.

O Tenente da PMA, André Luiz Leonel Andréa, disse que as imagens divulgadas foram importantes para o início das diligências.

Até o momento, não foram divulgados detalhes sobre a quantidade total de peixes apreendidos durante a operação.

A ação reforça o compromisso das autoridades locais em combater práticas ilegais que ameaçam a fauna aquática e a sustentabilidade ambiental da região.