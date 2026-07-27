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Ladário

Operação Jovem Guerreiro registra 7ª morte após assassinato de policial militar

Conhecido como "Chacal", pai de suspeito morreu durante ação policial em Ladário; filho, alvo da operação, continua foragido

Redação O Pantaneiro

Publicado em 27/07/2026 às 13:28

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Joilson Souza de Oliveira, de 49 anos, conhecido como "Chacal", morreu após apontar arma para policiais durante abordagem / Reprodução/Redes sociais

A Operação Jovem Guerreiro registrou, na noite deste domingo (26), a sétima morte desde o início das ações desencadeadas após o assassinato do soldado da Polícia Militar Marcelo Pimenta, em Corumbá. De acordo com informações do Campo Grande News, Joilson Souza de Oliveira, de 49 anos, conhecido como "Chacal", morreu durante uma abordagem realizada em Ladário.

Segundo a Polícia Militar, o alvo da ação era o filho de Joilson, suspeito de romper a tornozeleira eletrônica e investigado por envolvimento em roubos e furtos na região. O homem conseguiu fugir e continua sendo procurado.

Conforme o comandante do Batalhão de Choque, major Cleyton da Silva Santos, ao entrarem no imóvel, os policiais encontraram Joilson armado com um revólver calibre .38. A corporação afirma que ele não obedeceu as ordens da equipe e apontou a arma contra os militares, que reagiram. Joilson foi atingido e morreu no local.

Durante as buscas, foram apreendidos mais de um quilo de maconha, porções de cocaína, um revólver calibre .38 e a tornozeleira eletrônica rompida pelo filho do suspeito.

Operação Jovem Guerreiro registra 7ª morte após assassinato de policial militar2

Arma e munições apreendidas pelos policiais na casa onde Joilson morreu - Divulgação/BPMChoque

Ainda segundo a Polícia Militar, o filho de Joilson responde por crimes como roubo, tráfico de drogas, receptação e furto. A corporação informou, também, que Joilson possuía antecedentes por tráfico de drogas, furtos, porte de arma, tentativas de homicídio, receptação, ameaças, lesão corporal e violência doméstica, além de ser investigado por envolvimento no envio de veículos roubados para a Bolívia.

A Operação Jovem Guerreiro reúne equipes especializadas, como o Bope (Batalhão de Operações Policiais Especiais) e o Batalhão de Choque. Segundo a Polícia Militar, além de buscar os envolvidos na morte do soldado Marcelo Pimenta, a operação também intensifica o combate ao tráfico de drogas e armas, bem como aos crimes de roubo e furto de veículos na região de fronteira.

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