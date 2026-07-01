Operação Mulher Segura encerra "Dia D" com 15 prisões na capital

Polícia Civil de Mato Grosso do Sul prendeu 15 homens durante o Dia "D" da Operação Mulher Segura na capital / Divulgação/Polícia Civil

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul prendeu 15 homens durante o Dia "D" da Operação Mulher Segura, realizado nesta terça-feira (30), em Campo Grande. A ação faz parte de uma iniciativa nacional coordenada pelo MJSP (Ministério da Justiça e Segurança Pública) para intensificar o combate à violência contra mulheres e meninas.

A operação foi executada pelas equipes do SIG (Sistema Integrado de Gestão) de Capturas da 1ª Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher), com apoio da PMMS (Polícia Militar de Mato Grosso do Sul). Ao longo do dia, foram cumpridos 10 mandados de prisão e realizadas cinco prisões em flagrante, todas relacionadas a crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar.

Entre as prisões em flagrante, está a de um homem de 49 anos, acusado de ameaçar, perseguir e invadir a residência da companheira, mesmo estando sujeito a medidas protetivas de urgência. Conforme a Polícia Civil, ele possui um histórico de agressões contra a vítima, com registros de ameaça, injúria, dano e descumprimento às determinações judiciais.

Outro homem, de 41 anos, foi preso por vias de fato contra a companheira. Já um suspeito de 39 anos foi autuado após agredir fisicamente a parceira dentro de casa. Segundo a polícia, ele já havia sido denunciado anteriormente por agressões contra a mesma vítima.

O caso considerado mais grave envolveu um homem de 40 anos, preso após ameaçar, disparar uma arma de fogo e agredir a companheira. As investigações apontam que o suspeito possui um histórico de violência contra mulheres. Também acumula antecedentes por porte ilegal de arma e tráfico de drogas.

Ainda foi preso um homem de 49 anos em cumprimento a mandado de prisão decorrente de sentença condenatória.

Mandados cumpridos

Com relação aos mandados de prisão cumpridos, a Polícia Civil destacou casos considerados de maior gravidade. Um homem de 33 anos foi preso por sentença judicial e responde por crimes de estupro, estupro de vulnerável, tentativa de estupro, além de ameaças e injúrias praticadas contra parceiras desde 2017.

Outro preso, de 23 anos, teve a prisão preventiva decretada após ser investigado por ameaçar, agredir, roubar bens da companheira e invadir a residência da vítima em maio deste ano.

A operação também resultou na prisão de um homem de 48 anos, investigado por um histórico de mais de uma década de violência doméstica, incluindo ameaças, lesões corporais, injúrias, descumprimento de decisões judiciais, posse ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas.

Já um homem de 42 anos teve dois mandados de prisão cumpridos simultaneamente. Conforme a Polícia Civil, ele acumula diversas ocorrências de descumprimento de medidas protetivas entre 2010 e 2026, demonstrando reincidência nos crimes praticados contra mulheres.

Também foram presos homens de 32, 55, 30 e 34 anos, investigados ou condenados por crimes como lesão corporal, ameaça, injúria, furto e descumprimento de decisões judiciais, todos relacionados à violência doméstica e familiar.

Segundo a Polícia Civil, a Operação Mulher Segura integra um conjunto permanente de ações voltadas ao enfrentamento da violência de gênero em Mato Grosso do Sul. O objetivo é cumprir mandados de prisão em aberto e dar resposta rápida aos casos de violência doméstica registrados em flagrante, garantindo maior proteção às vítimas e responsabilização dos autores.

