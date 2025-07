Operação Mute realiza nova fase de inspeções em presídios de MS

Operação em dois presídios de MS / Sejusp-MS

No estado, a operação é conduzida pela Gisp (Gerência de Inteligência do Sistema Penitenciário) e pela DOP (Diretoria de Operações) da Agepen (Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário), com o suporte tático do COPE (Comando de Operações Penitenciárias) e supervisão de um representante da Senappen.

As primeiras unidades a serem inspecionadas foram o IPCG (Instituto Penal de Campo Grande) e a Penitenciária de Segurança Média de Três Lagoas. Durante a ação, agentes penitenciários realizam revistas detalhadas em celas e áreas coletivas, com ênfase na apreensão de celulares, que são frequentemente utilizados por detentos para comandar atividades criminosas mesmo de dentro da prisão.

A operação destaca o papel fundamental da inteligência penitenciária como instrumento de prevenção e enfrentamento ao crime organizado. A expectativa é de que, com o avanço da mobilização ao longo da semana, a capacidade de controlar as comunicações ilícitas seja significativamente ampliada.

A Operação Mute vem se consolidando como uma das mais relevantes estratégias nacionais no combate ao crime dentro do sistema prisional. Além de impactar diretamente as ações de facções criminosas, a iniciativa fortalece a cooperação entre os entes federativos e reforça a proteção à sociedade.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!