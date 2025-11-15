Acessibilidade

15 de Novembro de 2025 • 13:44

Polícia

Operação Narké apreende mais de 8 kg de haxixe enviados por transportadora

Droga saiu de Ponta Porã e tinha Campo Grande como destino

Redação

Publicado em 15/11/2025 às 09:31

Atualizado em 15/11/2025 às 11:58

Droga apreendida pela equipe / PCMS

Durante ação da Operação Narké, realizada nesta sexta-feira (14), a Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (DENAR) apreendeu 8,042 kg de haxixe em uma transportadora de Campo Grande. A fiscalização contou com o apoio do cão de detecção K9-Colt, que indicou positivamente uma embalagem suspeita.

Ao verificar o conteúdo, os policiais encontraram oito porções de haxixe escondidas dentro de uma caixa de som. A encomenda havia sido despachada em Ponta Porã e tinha Campo Grande como destino.

A DENAR estima que a apreensão tenha causado prejuízo de R$ 562.940,00 ao grupo criminoso responsável pelo envio. O material foi recolhido e levado para a delegacia.

As investigações continuam para identificar e responsabilizar os remetentes e destinatários envolvidos no transporte da droga.

