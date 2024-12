Operação Piracema: Pescadores são multados pesca ilegal em Aquidauana

Pescado apreendido / Divulgação/PMA

No último fim de semana, a Polícia Militar Ambiental (PMA) intensificou a fiscalização contra a pesca predatória durante o período da Piracema em Mato Grosso do Sul. A operação resultou na prisão de cinco pessoas, além da apreensão de 116 kg de pescado, armas, redes e veículos.

Na primeira ocorrência, registrada próximo à rodovia MS-382, no município de Guia Lopes da Laguna, três homens foram flagrados transportando peixes capturados ilegalmente. O trio estava em duas motocicletas, com vestígios de sangue nos pertences e carregando sacos com 12 jaús, 4 pintados e 2 curimbatás, espécies cuja pesca é proibida durante a Piracema.

Os suspeitos confessaram ter utilizado uma tarrafa, equipamento proibido, escondida às margens do Rio Miranda, próximo ao Poço do Barreiro. O pescado, os veículos e outros objetos foram encaminhados à Delegacia da Polícia Civil de Jardim, onde foram tomadas as providências legais.

Denúncia em Aquidauana

No distrito de Camisão, em Aquidauana, a PMA recebeu denúncias de pesca irregular no Rio Aquidauana, no trecho conhecido como Corredeira do Morcego. Durante a abordagem, foram encontrados uma tarrafa, instrumento também vetado por lei, e um saco contendo cinco peixes da espécie armal. O material apreendido foi levado para o 2° Pelotão de Polícia Militar Ambiental do município para a devida destinação.

Ainda às margens do Rio Aquidauana, a cerca de 60 quilômetros da zona urbana, dois homens foram flagrados em atividade de pesca irregular. Com eles, a PMA apreendeu duas varas de pesca com carretilha e molinete, uma piranha capturada, além de duas armas de fogo – revólveres calibre 38.

Os infratores foram autuados e multados em R$ 1,5 mil cada um. Ambos foram encaminhados à Delegacia da Polícia Civil de Aquidauana, onde responderão pelos crimes ambientais e posse ilegal de armas.

A PMA reforça que o período de Piracema, que ocorre anualmente, é essencial para a reprodução das espécies e preservação dos rios da região. A fiscalização segue intensificada para coibir práticas predatórias e conscientizar a população sobre a importância de respeitar o defeso.