Operação Policial resulta na prisão de indivíduos procurados em Aquidauana

Divulgação

Nos últimos dois dias, a equipe do Setor de Investigações Gerais (SIG) da 1ª Delegacia de Polícia de Aquidauana realizou uma operação que resultou no cumprimento de quatro mandados judiciais de prisão e na recaptura de um indivíduo evadido do semiaberto.

Os mandados foram cumpridos em desfavor de três homens, sendo um de 28, um de 31 anos, outro de 37 anos, além da recaptura de um homem de 31 anos.

Um dos indivíduos estava com um mandado criminal em aberto pelos delitos de furto e ameaça.

Já o outro, por sua vez, possuía dois mandados, um relacionado a pensão alimentícia e outro de prisão preventiva pelo crime de estupro em contexto de violência doméstica.

O homem de 37 anos estava com mandado de prisão referente a crimes de lesão corporal e ameaça no âmbito de violência doméstica.

E o homem foi recapturado por estar evadido do regime semiaberto.