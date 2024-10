Operação prende quadrilha que atuava no tráfico de drogas no Pantanal

Foram apreendidos maconha e cocaína, dinheiro e arma de fogo / Divulgação



No início da manhã de hoje (18), a Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico – DENAR deflagrou a Operação Azul e Branca, com cumprimento de mandados de prisão e de busca e apreensão em Campo Grande e no interior.

Após ações levaram à apreensão de veículos e cargas de cocaína e de maconha que estavam sendo transportadas da região de fronteira para a Capital. O setor de investigações da DENAR conseguiu identificar organização criminosa voltada à prática reiterada do tráfico de drogas, e que oferecia serviços que iam desde a intermediação entre fornecedores e traficantes locais até o transporte, a guarda e a distribuição do ilícito, bem como identificou os traficantes locais que receberam essas drogas a fim de abastecer o comércio local ou levá-las a outros Estados da Federação.

Ao todo foram cumpridos dezesseis mandados de busca e apreensão, sendo um em Corumbá, dois em Naviraí e treze em Campo Grande, além de dez mandados de prisão, sendo sete na Capital e três no interior do Estado.

Durante os trabalhos, foram lavrados três autos de prisão em flagrante. Em um deles, uma décima primeira pessoa foi presa, autuada em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico juntamente com um dos alvos da operação.

A ação contou com apoio de oito Delegacias: GARRAS, DEFURV, DECON, DECAT, DRACCO, DHPP, SIG-CORUMBÁ e SIG-NAVIRAÍ.

Foram apreendidos maconha e cocaína, dinheiro e arma de fogo.

Para denúncias, ligue (67) 99995-6105 (WhatsApp) ou (67) 3345-0000.