03 de Outubro de 2025 • 15:55

Polícia

Operação prende quatro e apreende arma ligada a homicídios em Maracaju

Ação integrada ocorreu na tarde de quarta-feira (1º), no bairro Ilha Bela II

Redação

Publicado em 03/10/2025 às 15:34

Polícia Civil de Maracaju / PCMS

Uma operação conjunta entre a Polícia Civil e a Força Tática da Polícia Militar resultou na prisão de quatro pessoas e na apreensão de drogas, munições e uma pistola 9mm, na tarde de quarta-feira (1º), no bairro Jardim Ilha Bela II, em Maracaju.

A ação começou por volta das 15h50, quando policiais militares flagraram uma negociação de drogas. Um homem foi detido com pedras de crack e dinheiro. No local usado como ponto de venda, foram encontrados mais entorpecentes, uma balança de precisão e uma mochila com substância semelhante à cocaína.

As diligências continuaram com a apreensão de dois adolescentes, de 16 e 17 anos, que, segundo a investigação, atuavam sob ordens de presos que comandam o tráfico a partir de unidades prisionais do Estado.

Outros dois suspeitos também foram presos: uma mulher de 28 anos e um homem de 30, ambos com ligação com facções criminosas. Em outra casa, a polícia encontrou uma pistola calibre 9mm, dois carregadores, 31 munições e 61 papelotes de cocaína prontos para venda.

A arma apreendida, de uso restrito, será periciada e pode ter sido utilizada em homicídios registrados em janeiro e fevereiro deste ano em Maracaju.

Todo o material apreendido — incluindo drogas, arma, celulares e dinheiro — foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Maracaju, que segue com as investigações.

Denúncias anônimas podem ser feitas pelo WhatsApp (67) 99663-3977, com garantia de sigilo.

