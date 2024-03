Operação prende sete homens por violência doméstica

Prisão feita nesta manhã / Divulgação

Em alusão ao mês da mulher, a 1ª DEAM (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher), deflagrou nesta sexta-feira, 1, a operação denominada “DEAM por elas”. Sete homens com mandado de prisão por violência doméstica foram presos.

Segundo a Polícia Civil, desde as primeiras horas do dia, cerca de 20 policiais civis foram para as ruas com o objetivo de dar cumprimento a mandados de prisão em desfavor de autores de violência doméstica e crimes sexuais contra a mulher.

Dos 12 mandados, oito foram cumpridos em várias regiões de Campo Grande-MS. Foram presos sete homens e uma mulher, sendo que a mulher foi presa em flagrante por tráfico de drogas, pois no momento em que as equipes foram até uma residência no Jardim Noroeste para cumprir a ordem judicial de prisão, a mulher e um homem estavam embalando maconha para venda.

De acordo com a Delegada Titular da DEAM, Elaine Benicasa, durante todo o mês de março serão realizada ações de combate à violência contra a mulher. “O objetivo é demonstrar que as mulheres não estão sozinhas e que elas devem denunciar, para que possamos agir em defesa delas”, enfatizou.