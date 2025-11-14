Operação Protetor do Bioma reforça ações no Pantanal

As equipes promoveram ações de conscientização ambiental / PCMS

Entre os dias 6 e 10 de novembro, equipes da Operação Protetor do Bioma — com participação da DENAR/PCMS, SEJUSP/MS e CGDRON/DIOP/SENASP–MJ — realizaram uma série de ações no município de Corumbá, com foco na região do Pantanal Sul, considerada uma das áreas ambientais mais sensíveis do país.

A operação contou com o apoio de uma embarcação do Exército Brasileiro, o que permitiu o acesso a regiões ribeirinhas de difícil alcance. Durante a missão, as equipes percorreram cerca de 250 quilômetros margeando o Rio Paraguai, ampliando a capacidade de fiscalização e presença institucional no território.

Além de Corumbá, cidades como Aquidauana, Miranda e Bodoquena também foram incluídas na rota de fiscalização, reforçando a atuação integrada em toda a região pantaneira.

As equipes promoveram ações de conscientização ambiental com moradores ribeirinhos, oferecendo orientações sobre prevenção de queimadas, proteção da fauna e flora e respeito às regras da pesca durante o período de defeso.

Houve ainda monitoramento de áreas de risco ambiental e suporte técnico-operacional às demandas apresentadas pelas comunidades locais.

