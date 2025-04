Operação "Quilowatt": Cinco são presos por furto de energia em Porto Murtinho

Operação da Polícia Civil com a Energisa / PCMS

Na manhã desta quinta-feira, 10, a Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por meio da Delegacia de Porto Murtinho, realizou a operação “Quilowatt”, com foco no combate a furtos de energia elétrica e fraudes em medidores de consumo em imóveis da cidade. A ação contou com o apoio da Perícia Criminal, da concessionária Energisa e da Polícia Militar.

De acordo com a investigação, foram mapeados e vistoriados 12 imóveis, selecionados a partir de dados fornecidos pela Energisa, que indicavam divergências no consumo de energia. Durante as fiscalizações, foram confirmadas irregularidades em parte dos imóveis vistoriados.

Como resultado da operação, cinco pessoas foram conduzidas à 1ª Delegacia de Polícia Civil de Porto Murtinho, quatro delas autuadas em flagrante por furto de energia elétrica, crime previsto no artigo 155, §3º do Código Penal.

A prática ilegal conhecida como “gato” — ligação clandestina de energia — é classificada como crime de furto ou estelionato, segundo a Polícia Civil e representantes da Energisa. Além de ser crime, o desvio de energia representa sérios riscos à segurança, podendo causar incêndios e explosões. No Brasil, esse tipo de irregularidade é apontado como a segunda maior causa de mortes relacionadas à eletricidade, segundo dados do setor.

Além dos perigos à vida, as fraudes causam prejuízos financeiros que acabam sendo repassados a toda a população, refletindo no aumento das tarifas de energia. O desvio também compromete o funcionamento da rede elétrica, contribuindo para quedas de energia, oscilações e piora na qualidade do serviço.

Segundo a ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica), as perdas com furtos de energia no país ultrapassam 31,5 mil gigawatts por ano, volume suficiente para abastecer grande parte do Mato Grosso do Sul.

As investigações continuam e novos imóveis poderão ser alvo de fiscalização. A Polícia Civil reforça que denúncias anônimas podem ser feitas pelo número 0800 722 7272, contribuindo para o combate a esse tipo de crime que afeta toda a sociedade.