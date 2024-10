Operação "Rastrum" recupera celulares roubados em Ladário

Aparelhos recuperados / Divulgação

Durante a última semana do mês de setembro, a Delegacia de Polícia Civil de Ladário desencadeou a Operação “Rastrum”, e realizou força tarefa no intuito de identificar e restituir oito aparelhos celulares, produtos de furto e roubo, ocorridos no ano de 2024 na cidade de Ladário. A operação visa coibir os crimes de receptação e orientar a população sobre a compra de produtos sem a devida atenção em relação à origem.

Os celulares foram recuperados em diversos bairros da cidade de Ladário, sendo um localizado na cidade de Campo Grande. Assim, os aparelhos serão restituídos às vítimas e as investigações continuam a fim de apurar todas as dinâmicas envolvidas nas práticas delitivas em questão.

O nome da operação é uma referência à palavra “rastrum”, que significa “rastro” em latim, demonstrando a atuação da Polícia com metodologias de investigação que rastreia e localiza o aparelho celular mesmo após a sua venda.

Serviço – Denúncias para a Delegacia de Ladário podem ser feitas pelo número: (67) 3226-1090. O sigilo da identidade e número telefônico serão mantidos.