Operação 'Recaptare' previne adolescentes e crianças em bares

Ação em Dois Irmãos do Buriti / (Foto: Divulgação)

A Delegacia de Polícia Civil de Dois Irmãos do Buriti realizou na última sexta-feira (17) a operação Recaptare, para prevenir, fiscaliza e orientar os proprietários de estabelecimentos comerciais, principalmente bares e restaurantes da cidade.

A finalidade da operação é a orientação e repressão à prática de ilícitos em locais conhecidos pela traficância de drogas, comércio de bebidas alcoólicas a menores de idade, bem como a fiscalização em estabelecimentos comerciais, com o objetivo de reduzir os índices de criminalidade na cidade.

No período da manhã, a Polícia Civil, junto com o Conselho Tutelar, Polícia Militar e CREAS do município realizou palestra na Escola Estadual Estefana Centurion Gambarra, orientando os alunos do ensino fundamental e médio sobre a prática de atos infracionais e suas responsabilidades, como também informando sobre as medidas socioeducativas presentes no Estatuto da Criança e do Adolescente.

Já no período noturno, a Polícia Civil, com o apoio da Polícia Militar e acompanhamento do Conselho Tutelar, realizou rondas pela cidade, abordagens e orientações em todos os bares do município visando coibir a venda de bebida alcoólica, como também orientar os donos dos estabelecimentos sobre a responsabilidade desse ato.