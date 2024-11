Operação Renorcrim: Homem é preso por estupro e roubo em MS

Prisão feira pela Polícia Civil / Divulgação

Um homem de 35 anos foi preso pela equipe da Dracco (Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado) durante a Operação Renorcrim, nesta quarta-feira, 27.

Segundo a Polícia Civil, o homem tem diversas incidências criminais, dentre elas, condenação definitiva por roubo qualificado (concurso de pessoas), bem como, denunciado e com ação penal andamento por conta de autoria em estupro contra a própria enteada.

A Operação é uma iniciativa nacional de combate às organizações criminosas, operação esta articulada pelo Ministério da Justiça através da Secretaria Nacional de Segurança Pública (SENASP), por meio da Coordenação-Geral de Operações Integradas e Combate ao Crime Organizado (CGOI) da Diretoria de Operações Integradas e de Inteligência (DIOPI), no âmbito da Rede Nacional de Unidades Especializadas de Enfrentamento das Organizações Criminosas (RENORCRIM) tendo como ponto focal no estado de Mato Grosso do Sul o Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado – DRACCO/PCMS.