Operação Renorcrim: Membro de facção criminosa é preso em MS

Prisão feita pela equipe Dracco / Divulgação

Um jovem de 23 anos foi preso pelo equipe do Dracco (Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado), suspeito de envolvimento em facção criminosa. O rapaz é investigado por homicídios cometidos pela prática conhecida como “tribunal do crime”.

Segundo a Polícia Civil, no primeiro mandado de prisão preventiva, o rapaz é indiciado por envolvimento em homicídio qualificado, após o sequestro e execução de um homem, de 32 anos, que foi enforcado e carbonizado. O corpo foi localizado após 4 dias da morte, em setembro de 2022, em Três Lagoas.

A vítima estava desaparecido por dias e acabou tendo seu cadáver localizado parcialmente carbonizado, com os pés e as mãos amarrados para trás, sendo constatado que a vítima fatal tratava-se de suspeito de estupro da filha, uma criança de 8 anos de idade.

A morte do homem contou com a participação de 30 integrantes de facção, sendo registrada por vídeo. Os envolvidos teriam torturado o homem e entrado em contato com a família da criança.

Já no segundo homicídio, o jovem participou da morte de um homem de 31 anos, também em setembro de 2022, em Três Lagoas. A vítima foi parcialmente carbonizada e golpeada com objetos cortantes. O homem seria suspeito de agredir a ex-companheira. Ele estaria a caminho da cidade natal, no sul do país, quando foi sequestrado pela facção. A ex-mulher também teria envolvimento na execução.

"Ambos os crimes tiveram a participação ativa do preso preventivamente e mais 10 integrantes da facção criminosa, dentre esses, 3 mulheres, classificados como grupo de extermínio e com tarefas bem divididas para a executar o intento criminoso nos moldes determinados, razão pela qual, figuram como réus, denunciados pelos delitos de homicídio qualificado, ocultação de cadáver e ainda por integrarem e promoverem organização criminosa, com penas aumentadas pela qualificadora de utilização de arma de fogo", descreve a polícia.

Operação

A Operação Renorcriam, uma iniciativa nacional de combate às organizações criminosas, está articulada pelo Ministério da Justiça através da Secretaria Nacional de Segurança Pública (SENASP), por meio da Coordenação-Geral de Operações Integradas e Combate ao Crime Organizado (CGOI) da Diretoria de Operações Integradas e de Inteligência (DIOPI), no âmbito da Rede Nacional de Unidades Especializadas de Enfrentamento das Organizações Criminosas (RENORCRIM) tendo como ponto focal no estado de Mato Grosso do Sul o Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado – DRACCO/PCMS.