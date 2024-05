Operação resulta na apreensão de armas e animal abatido em Bonito

Divulgação

Na madrugada do último domingo (19), Policiais militares e ambientais realizavam operação em conjunto nos acessos do município de Bonito, no combate a crimes ambientais e transfronteiriços.

Que na ocasião, diversas abordagens a veículos estavam sendo realizadas quando em dado momento foi dada ordem de parada a um veículo Ecosport com quatro ocupantes.

Todos passaram por revista pessoal, e durante revista veicular minuciosa no interior do veículo foram encontradas 03 (três) espingardas e (20) vinte munições calibre .22, além de produto de caça ilegal, qual seja, 01 (um) animal silvestre nativo já abatido.

Que os envolvidos na caça ilegal foram identificados sendo dois homens, um de 55 e outro de 29 anos de idade, os quais receberam voz de prisão por Posse irregular de arma de fogo de uso permitido e Matar, Perseguir, caçar, apanhar, coletar, utilizar espécimes da fauna silvestre, nativos ou em rota migratória sem a devida permissão da autoridade competente.

Ainda, contra os autores foram lavradas notificações ambientais onde deverão responder na esfera cível e administrativa.

Os envolvidos foram detidos e conduzidos à delegacia local para as demais providências que o caso requer.

Para ocorrências, denúncias e informações, através do 190 ou 3255-3361 (Polícia Militar de Bonito) e 190 ou 3268-1646 (Polícia Militar em Bodoquena).