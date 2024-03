Operação Sanctus Terminus da PF combate crimes transnacionais

Dois foram presos durante a fiscalização / Divulgação

A Polícia Federal, com o apoio do BPFron (Batalhão de Polícia de Fronteira e Divisas), da Marinha do Brasil, do Exército Brasileiro e da Receita Federal do Brasil, deflagrou a Operação Sanctus Terminus para prevenção e repressão a crimes transnacionais na fronteira com a Bolívia entre os dias 25 e 29 de março.

Na ocasião, foram apreendidos produtos contrabandeados e embarcações de transporte clandestino. Além disso, foram realizadas mais de 150 abordagens a embarcações e a veículos, e a captura de dois foragidos da justiça.

Durante os dias da atividade, foram realizados, de forma ininterrupta, patrulhamentos fluviais no rio Mamoré e patrulhamentos terrestres nas áreas fronteiriças de Guajará-Mirim, em Rondônia, especialmente em locais utilizados como portos clandestinos.

Ainda ocorreram ações de fiscalização no Porto Alfandegado de Guajará-Mirim, junto com a Receita Federal do Brasil, visando prevenir e reprimir a ocorrência de ilícitos transnacionais.

Além da prevenção e repressão a crimes transnacionais, como tráfico internacional de drogas e de armas, contrabando, descaminho e promoção de migração ilegal, a operação interagências buscou inibir o fluxo clandestino de pessoas e de mercadorias realizado entre o Brasil e a Bolívia por meio do Rio Mamoré.