Operação Sentinela: Três são presos por tráfico e associação criminosa em Itaporã

Acusados da organização criminosa / Foto: Divulgação

A Polícia Civil prendeu nesta segunda-feira, 17, três homens acusados de tráfico de drogas e associação criminosa em Itaporã. A Delegacia do município, com apoio do SIG (Seção de Investigações Gerais) de Dourados, prendeu o trio durante a Operação “Sentinela”.

Foram cumpridos mandados de busca em apreensão em três endereços dos alvos, sendo apreendido R$ 2.760,00, duas balanças de precisão, três aparelhos celulares, duas motocicletas e diversas porções de maconha e crack.

Os três conduzidos foram autuados em flagrante, tendo o delegado titular da unidade representado pela prisão preventiva. O grupo estava há algum tempo sendo monitorado pela Delegacia de Itaporã.

O nome da operação “Sentinela” foi escolhido para indicar que a Polícia Civil está sempre atenta e vigilante à atuação de grupos criminosos, de modo a reprimi-la de forma qualificada, por meio de investigação policial.