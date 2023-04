Operação Smoke House I: Mulher de 26 anos é presa em Aquidauana

Operação cumpriu 31 mandados de busca e apreensão em MS / (Foto: Divulgação)

Uma mulher de 26 anos foi presa no bairro Aeroporto, em Aquidauana, nesta terça-feira, 18, durante a Operação Smoke House I, da Polícia Civil, que também deflagrou a Operação 100 dias, com objetivo de coibir o tráfico de drogas e atuação de quadrilhas em Mato Grosso do Sul.

Conforme a Delegacia de Polícia de Aquidauana, toda equipe estava envolvida na operação, cerca de 44 policiais civis atuaram. Cerca de 86 pessoas e 34 veículos foram abordados. Nos mandados de busca e apreensão, 129 porções de pasta base de cocaína foram apreendidos.

Operações em MS

Além de Aquidauana, outras cidades do Estado foram alvos das operações. A primeira cumpriu mandados de busca e apreensão em 31 residências e estabelecimentos comerciais situados em diversos bairros da cidade, onde há suspeitas de tráfico de drogas. São 32 equipes de policiais civis do DPE e DPC envolvidas.

O nome “Smoke House” faz referência às “bocas de fumo”, que são os pontos fixos de venda de drogas, responsáveis por gerar insegurança e falta de tranquilidade na população. O tráfico de drogas está diretamente relacionado a outros crimes, como roubo, furto, receptação, homicídio, estupro, corrupção de menores e latrocínio.

Já a operação 100 dias está sendo realizada por equipes do DPC e DPI, em locais previamente levantados pelo Departamento de Inteligência, nas 7 áreas da capital e também do interior, com ação integrada, com combate a pequenos furtos, furtos de fios, fechamento de bocas de fumos e outros delitos.