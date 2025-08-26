Acessibilidade

26 de Agosto de 2025 • 17:28

Policial

Operação Tatu Peba cumpre mandados e apreende maconha

A investigação teve início após a prisão em flagrante de um carregamento com mais de 400 quilos de maconha em Dourados

Redação

Publicado em 26/08/2025 às 16:59

Divulgação Polícia Federal

A Polícia Federal deflagrou nesta segunda-feira (26) a Operação Tatu Peba, cumprindo três mandados de busca e apreensão nos estados do Piauí, Minas Gerais e Pernambuco. A investigação teve início após a prisão em flagrante de um carregamento com mais de 400 quilos de maconha em Dourados.

A droga estava escondida em um fundo falso no teto de um caminhão de mudanças. As primeiras apurações apontaram que os envolvidos teriam saído de Pernambuco em direção ao Paraguai para buscar o entorpecente.

Com o avanço da investigação, a PF confirmou a existência de um grupo estruturado para o tráfico internacional de drogas em grande escala. Durante as buscas em uma das residências, os agentes apreenderam duas pistolas e uma espingarda calibre 12.

O investigado é registrado como CAC (Colecionador, Atirador e Caçador), mas as armas foram encontradas em desacordo com as normas de armazenamento, o que motivou a apreensão.

