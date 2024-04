Operação Trapaça da Sorte: suspeito é preso por golpe de bilhete premiado

Equipe do GARRAS / Divulgação

Na última quinta-feira, 4, a equipe da GARRAS (Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Bancos, Assaltos e Sequestros), com a DEIC/GARRA da Polícia Civil de Goiás, prenderam um homem de 47 anos suspeito de integrar uma associação criminosa dedicada ao Golpe do “Bilhete Premiado”.

Conforme a Polícia Civil, este golpe, que já perdura há mais de 16 anos, tem sido executado em pelo menos três estados do Brasil, com um modus operandi especializado em enganar vítimas idosas. Os criminosos operam em múltiplos municípios e estados, dificultando assim as investigações e evitando o reconhecimento por parte das vítimas.

Após a solicitação de apoio pela Polícia Civil de Goiás, o GARRAS de Mato Grosso do Sul iniciou levantamentos para localizar o paradeiro do homem. Os esforços resultaram na confirmação de sua residência em Campo Grande.

As equipes procederam então com o cumprimento do mandado de busca e apreensão e prisão temporária contra o suspeito. O rapaz tem um histórico criminal extenso, com registros em Goiás, Distrito Federal e Minas Gerais, todos relacionados à mesma prática criminosa que perdura há mais de uma década e meia.

De acordo com informações apuradas pela Polícia Civil de Goiás, o rapaz é supostamente o mentor por trás da persuasão das vítimas para entregarem valores aos criminosos sob a falsa promessa de adquirirem um bilhete premiado. Consequentemente, ele foi conduzido para delegacia para os procedimentos legais conforme determinado pela Constituição e pelas leis vigentes.