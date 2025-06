Operação Varredura combate venda de drogas pela net em Dois Irmãos do Buriti

Viaturas das polícias Civil e Militar foram remanejadas para ajudar na operação Varredura / Doto Divulgação

As polícias Civil e Militar de Dois Irmãos do Buriti, desencadearam a operação varredura no município, na manhã desta sexta-feira, para combater o tráfico e a distribuição de drogas na região.

Conteúdo dos aparelhos de celulares apreendidos vão ajudar nas próximas investigações. (Foto Divulgação)

A operação ocorreu em razão de investigação desempenhada pela SIG (Seção de Investigação Geral), tendo como foco alguns indivíduos na cidade, dedicados aos crimes de tráfico de drogas.

Alguns desses indivíduos utilizavam as redes sociais para comercializar drogas e avisar aos usuários que as drogas estavam disponíveis para venda. De posse desta informação, o SIG acompanhou as movimentações da quadrilha nas redes sociais.

O relatório deste trabalho de “campana virtual”, resultou em levantamento detalhado das informações que embasaram as representações de busca e apreensão. Após a coleta de vasto material probatório, foi representado pela expedição dos mandados de busca e apreensão, com manifestação favorável do Ministério Público.

O Poder Judiciário da Vara Única da Cidade Dois Irmãos do Buriti/MS, expediu os mandados e foi aí que entrou importante apoio da Delegacia regional de Aquidauana e do Comando do 7º Batalhão da PM.

Ao todo foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão, distribuídos em residências localizadas em diversos bairros da cidade. Na ação policial foram empenhados mais de vinte policiais e sete viaturas, de todas as delegacias da Delegacia Regional de Polícia Civil de Aquidauana e da Polícia Militar em Dois Irmãos do Buriti.

Com informações da Delegacia de Dois Irmãos do Buriti/MS