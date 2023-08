Organização especializada em roubo de veículos entra na mira da Polícia

Divulgação

A Operação "Fim de rota" foi deflagrada nessa terça-feira, dia 22, resultando na prisão do líder da organização criminosa de 47 anos e no cumprimento dois mandados de busca e apreensão, com o intuito de encontrar outras provas dos crimes investigados.

Segundo apurado, os autores utilizavam como rota, a BR-262, bem como estradas rurais localizadas no Pantanal. Eles atravessam diversas fazendas entre os municípios de Coxim, Rio Negro, Anastácio, Aquidauana, Miranda e Corumbá, no trajeto conhecido popularmente como “Rota caipira”.

A organização criminosa se utilizava de diversos indivíduos na função de olheiros e batedores a fim de identificar a atuação das forças de segurança e, assim, impedir e dificultar a ação policial.

No mês de abril, a mesma organização, após tentar transportar duas caminhonetas roubadas, atolou na região da Nhecolândia, entrou em confronto com o Bope (Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar do Mato Grosso do Sul), e 3 envolvidos morreram.

Apesar das mortes, a organização continuou atuando e investigação realizada pela Polícia Civil conseguiu identificar os participantes restantes do grupo criminoso.