Ladrão furta casa, bate palma para 'despistar' crime e acaba preso pela PM na Capital

Um homem, de 46 anos, foi preso em flagrante durante o domingo (23) ao furtar objetos de uma residência na região do Parque dos Novos Estados, em Campo Grande. Ele chegou a bater palma para despistar o crime, mas acabou encontrado e preso pela Polícia Militar.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o homem cometeu o furto e levou diversos objetos da residência, mas ele tentou despistar o crime ao bater palma na casa e perguntar se uma moça morava no local. O proprietário disse que não e o criminoso foi embora tomando rumo ignorado.

Mas diante da desconfiança, o dono da casa foi olhar as câmeras de segurança e percebeu que o mesmo homem havia pulado o muro do imóvel de sua mãe que fica no mesmo terreno. Ao olhar as imagens, notou que o suspeito havia furtado as coisas, pois sua mãe estava dormindo no momento.

A Polícia Militar foi acionada e passou a realizar diligências, encontrando o suspeito na rua Pinhão. Ao ser identificado e abordado, os militares perguntaram sobre os itens que estavam em sua sacola e na mochila que ele carregava, porém, o homem não soube dizer a procedência dos mesmos.

Os policiais encontraram caixa de som JBL, marcador de preço, potes de pomadas para cabelo, relógio rolex, navalha, tesouras, máquina de cortar cabelo, óleo para barba, TV box, carregador portátil, gel de barbear, dois celulares, liquidificador, entre outros itens.

Com o flagrante, o homem recebeu voz de prisão, porém, passou a desobedecer às ordens para entrar no compartimento da viatura. Ele tentou desvencilhar diversas vezes e até tentar desferir socos e chutes contra os militares, xingando também os policiais com palavras de baixo calão.

O criminoso foi entregue na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol e registrado como desacato, furto qualificado e desacato.