Ossada de mulher encontrada em Rio Brilhante é identificada

Polícia Civil investiga o caso / Divulgação

A ossada humana encontrada em setembro do ano passado em Rio Brilhante foi identificada e pertencia a Nayara Maria da Silva, de 27 anos, que teria sido morta por um homem já identificado e indiciado nesta segunda-feira, dia 11.

Conforme a Polícia Civil, hoje houve a conclusão dos trabalhos de investigação e encerramento do inquérito. A vítima havia desaparecido em dezembro de 2021,

Segundo divulgado pela polícia, a identificação da ossada só foi possível com o trabalho e o resultado do exame antropológico realizado pelo IML (Instituto Médico Legal) de Dourados, que confirmou se tratar de uma ossada humana pertencente a pessoa do sexo feminino com altura e idade compatíveis com Nayara.

Durante as investigações, os policiais encontraram o pai biológico da jovem morando em Campina Grande, na Paraíba, e com uma força-tarefa montada com apoio da Polícia Científica da Paraíba, foi possível coletar o material genético para verificar para confrontação com os restos mortais encontrados numa fossa.

Ao ser submetido ao exame, o material genético coletado na Paraíba resultou positivo para inclusão como pai biológico da amostra da ossada humana localizada em setembro de 2022, em Rio Brilhante.

Após coletar depoimentos e indícios que garantiram a segurança em afirmar que a ossada seria de Nayara, a polícia começou a procurar pelo suspeito do homicídio e chegou até um homem, de 57 anos, que matou a jovem por causa de um desentendimento envolvendo drogas.

Ele foi indiciado pelos crimes homicídio qualificado por motivo fútil e ocultação de cadáver.

O principal suspeito também é acusado de outro homicídio em 2021 e uma tentativa de homicídio em 2022. Atualmente ele está detido no presídio de Rio Brilhante e negou os fatos ao ser interrogado.