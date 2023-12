Ossada humana é encontrada em Dourados

Uma ossada humana foi localizada na manhã desta quarta-feira, 27, numa área rural do município de Dourados. A principal suspeita é de que os restos mortais sejam de Clelson Velasques Verón, 32 anos, desaparecido no dia 6 de outubro deste ano na Aldeia Jaguapiru.

Conforme o Cgnews, o corpo foi achado com ajuda da cadela farejadora Laika, do Corpo de Bombeiros.

Segundo a Polícia Civil, a ossada foi localizada em área de mato, perto do distrito de Panambi, e será submetida a exame de DNA para confirmar se de fato se tratam dos restos mortais de Clelson.

O local onde os ossos e roupas foram encontrados com apoio da cadela pastora holandesa coincide com a região apontada por um dos autores do assassinato de 47 anos, conhecido como “Guina”. Ele foi preso no dia 20 de outubro e confessou o crime, mas não conseguiu apontar o local exato onde o corpo havia sido deixado. Várias buscas foram feitas, mas nada foi encontrado.

Um homem de 44 anos, irmão de Agnaldo, também é acusado de envolvimento no assassinato e está foragido. Os dois são irmãos da ex-mulher de Clelson.

Morador na Aldeia Jaguapiru, assim como os criminosos, Clelson sumiu de casa no dia 6 de outubro, mas apenas no dia 18 do mesmo mês a mãe dele procurou a Polícia Civil para registrar boletim de ocorrência do desaparecimento.