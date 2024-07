Ossada humana é encontrada por trabalhadores na BR-267

Divulgação/PCMS

Equipe de trabalhadores da Energisa que prestavam serviço na tarde de ontem (8) às margens da BR-267, entre Maracaju e Guia Lopes da Laguna, encontraram um crânio humano e acionaram a polícia.

Logo que perceberam que se tratava de ossada humana, acionaram a equipe de investigação da Polícia Civil (SIG).

Chegando ao local, a equipe de investigação identificou o crânio humano e isolou o perímetro até a chegada da perícia criminal.

Foi realizado exame pericial de local de crime e colhida a ossada para exames.

Agora, os restos humanos encontrados serão encaminhados ao médico legista local para medições e após, será realizado o exame genético de DNA, a fim de que saibamos a identidade do falecido. Linhas de investigação já estão em curso acerca da identidade do cadáver, contudo, esperaremos os resultados periciais para definirmos quem de fato seja e, consequentemente, irmos atrás do autor do possível homicídio.