Paciente que era transportada em ambulância morre em acidente na BR-163

Caarapó

Uma idosa de 65 anos morreu, na tarde desta quinta-feira (19), em um grave acidente na BR-163, em Caarapó.

Ela era transportada em uma ambulância, que colidiu de frente com uma carreta.

O caminhoneiro contou que estava com o veículo estacionado no acostamento quando ocorreu a colisão.

Segundo ele, a ambulância ultrapassava outras três carretas na pista, quando acabou ‘fechada’ por uma delas.

Neste momento, o motorista da ambulância jogou o veículo para o acostamento.

Então, acabou batendo frontalmente contra a carreta, segundo o site Caarapó News.

Após o acidente, Corpo de Bombeiros e CCR MSVia foram ao local, mas a paciente não resistiu.

O motorista da ambulância foi socorrido e encaminhado ao hospital.