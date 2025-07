Padaria é interditada em Campo Grande por irregularidades sanitárias

Fiscalização encontrou sujeira no local / PCMS

Uma padaria localizada na Avenida Tiradentes, no bairro Taveirópolis, em Campo Grande, foi interditada na manhã desta terça-feira (22) após uma operação conjunta da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra as Relações de Consumo (DECON), da Vigilância Sanitária Municipal e do Procon/MS. A ação foi motivada por uma denúncia anônima que apontava condições precárias no local.

Durante a vistoria, os agentes constataram diversas irregularidades que representavam risco à saúde dos consumidores. Entre os problemas encontrados estavam o uso de matérias-primas sem origem comprovada e sem registro nos órgãos competentes, além da comercialização de produtos como queijos e ovos fracionados sem autorização do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).

Os fiscais também identificaram alimentos armazenados fora da temperatura adequada, como bolos e esfirras produzidos no próprio local, que não continham informações básicas de rotulagem, como data de validade. Produtos fabricados pela padaria estavam sendo mantidos em condições impróprias, violando as normas de conservação previstas pela legislação sanitária.

A infraestrutura do estabelecimento também apresentava sérias falhas: sujeira generalizada, armazenamento incorreto de lixo, infiltrações nas paredes e ausência de itens básicos de higiene para os manipuladores de alimentos. O uso de panos de algodão, prática proibida pela legislação, foi outro ponto de infração identificado durante a fiscalização.

Além disso, a equipe encontrou alimentos em diferentes áreas da padaria sem qualquer identificação de procedência, agravando ainda mais a situação do local. Diante da gravidade das irregularidades, a Vigilância Sanitária determinou a interdição imediata do estabelecimento.

A DECON segue com a apuração do caso, e os responsáveis poderão responder por crimes contra as relações de consumo, além de outras infrações sanitárias.

