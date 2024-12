Padaria é invadida pelo teto e bandidos furtam alimentos em Guia Lopes

Jardim MS News

O dono de uma padaria de Guia Lopes da Laguna, procurou a polícia na manhã de terça-feira (10), após chegar no local e checar que o mesmo havia sido arrombado e furtado.

Conforme informações do site local Jardim MS News, ao chegar na padaria, o dono percebeu que o teto havia sido arrombado e a área do caixa completamente revirada.

Após verificar as imagens das câmeras de segurança, a vítima identificou dois indivíduos arrombando o teto para entrar no comércio, remexendo diversos itens e furtando vários objetos.

A Polícia Militar foi ao local para analisar as imagens das câmeras, sendo possível reconhecer um dos autores.

Diligências foram realizadas nas proximidades da residência do suspeito, localizada na Vila São Cristóvão.

No local, o suspeito foi avistado na varanda e, ao ser abordado, admitiu ter participado do furto juntamente com outro indivíduo identificado como conhecido como "Neguinho", residente na cidade de Jardim.

O homem foi preso e conduzido até a 1º DP de Jardim.