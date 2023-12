Padastro de Sophia quebra silêncio e acusa mãe pela morte da menina

Juliano Almeida, Campo Grande News

Durante audiência de depoimento realizada na tarde de terça-feira (5), o padrasto da pequena Sophia Jesus Ocampos, vítima de maus tratos e morta aos dois anos de idade, em 26 de janeiro de 2023, quebrou o silêncio e acusou a ex-companheira, Stephanie de Jesus da Silva, de 24 anos, de ser "violenta".

Segundo o Campo Grande News, Christian Campoçano Leithem, de 26 anos, rebateu as acusações enfrentadas no banco dos réus, ao dizer que nunca tocou, permitiu ou facilitou que outra pessoa pudesse violar o corpo da criança. "Não é verdade, e até me surpreendi com a acusação porque repudio tal ato".

Com relação as mensagens anexadas ao processo, onde o padrasto alega que tiraria a sua própria vida, Christian disse ter reagido ao choque. "Me senti culpado por não ter visto nada antes, ou ter avisado. Acho que foi por conta disso. Falei pra ela inventar alguma coisa, para que pudesse sair do local".

O padastro disse que havia ingerido bebida alcoólica e usado entorpecentes na madrugada da morte da criança. "Estava cansado, quem me acordou foi a Stephanie falando que a Sophia não estava bem. Quando eu vi, ela já estava com a boca roxa".

Questionado pelo juiz Aluízio Pereira dos Santos, da 2ª Vara de Campo Grande, o acusado afirmou que nunca agrediu Sophia ou o próprio filho como forma de disciplina, e que a correção era apenas colocá-los de castigo sentados. Christian também negou ter agredido alguma vez a ex-mulher e a enteada, bem como a acusou de ser violenta.