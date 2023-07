Padrasto suspeito de estuprar enteada de 13 anos é preso em Dourados

Homem foi preso / Divulgação/ PCMS

Um homem de 44 anos, suspeito de estuprar a enteada de 13 anos, foi preso na terça-feira, dia 11, por uma equipe da Delegacia de Atendimento à Mulher, de Dourados. A vítima era abusada desde os 7 anos.

Segundo informações da Polícia Civil, a vítima contou para uma conselheira tutelar sobre o crime e que desde criança, aos 7 anos, eles ocorriam.

Segundo ela, no dia anterior, o suspeito foi no quarto dela e tocou várias partes sensíveis do seu corpo.A menor relatou o caso para a mãe, que não acreditou.

No entanto, a polícia viu indícios do crime e o padrasto foi preso em flagrante.