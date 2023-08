Padrasto agride enteada e a ameaça de morte em Sidrolândia

Ilustrativa

Mulher de 36 anos registrou um boletim de ocorrência após ser espancada e ameaçada de morte pelo padrasto de 68 anos, no Bairro Cascatinha II, em Sidrolândia.

Conforme o Sidrolândianews, a vítima sofreu lesões no rosto e nos lábios e está com a visão prejudicada do lado esquerdo. O padrasto, que estava embriagado no momento do ocorrido, ainda proferiu ameaças de morte, deixando a enteada em estado de choque.

Segundo as informações, as agressões tiveram início após a filha mais velha da vítima não querer tomar banho. Diante da recusa, o acusado, que estava embriagado, deu uma palmada na menina como punição, o que provocou a indignação da mãe da criança e ocasionou uma discussão, seguida de agressões físicas contra a enteada.

Durante as agressões, o padrastro a ameaçou de morte e declarou que “vou dar um tiro na cabeça dela”.

Ainda conforme o site, após o ocorrido, o padrasto fugiu do local, enquanto a vítima se encontra sem opção senão retornar à casa de sua genitora, onde reside. A situação é agravada pelo fato de a vítima possuir filhas pequenas, as quais também necessitam de um ambiente seguro para descansar

Dada a gravidade da situação foi solicitada a aplicação de uma Medida Protetiva. Essa medida visa garantir a integridade física e emocional da vítima, bem como o afastamento do agressor, minimizando o risco de futuras agressões e ameaças.