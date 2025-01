Padrasto e a mãe de criança de 11 anos são presos por estupro em MS

Polícia Civil de MS / Divulgação

Na manhã desta sexta-feira (17), a equipe do Setor de Investigações Gerais (SIG) de Mato Grosso do Sul realizou a prisão em flagrante de duas pessoas, sendo o padrasto e a mãe de uma vítima de 11 anos, pela prática do crime de estupro de vulnerável.

Os fatos chegaram ao conhecimento da equipe policial após o comparecimento de uma familiar comunicante na Delegacia, relatando o ocorrido. Diante da gravidade da denúncia, os policiais iniciaram diligências imediatas, localizando e efetuando a prisão em flagrante do padrasto da vítima.

Durante as investigações preliminares, foi constatado que a mãe da vítima era conivente com os atos criminosos, razão pela qual também foi presa em flagrante pelo crime de estupro na modalidade omissiva.

A vítima será submetida a exame sexológico para a devida apuração técnica, e foi instaurado inquérito policial para aprofundar as investigações e adotar todas as providências legais cabíveis.

*A cidade é ocultada por respeito ao sigilo da vítima.