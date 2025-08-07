Acessibilidade

07 de Agosto de 2025 • 23:19

Polícia

Padrasto e mãe de adolescente são presos por abuso sexual em MS

Vítima foi levada ao hospital para atendimento médico

Redação

Publicado em 07/08/2025 às 21:00

Casal foi preso em flagrante / PCMS

Uma adolescente de 14 anos procurou a Polícia Civil de Mato Grosso do Sul para denunciar o abuso de sexual cometido pelo padrasto, de 30 anos, e de coação da própria mãe, de 36. O casal foi preso em flagrante nesta quinta-feira, 7.

Segundo a Polícia Civil, durante o Dia D da Operação SHAMAR, a Delegacia de Atendimento à Mulher da cidade foi acionada pelo Conselho Tutelar informando que haviam recebido uma denúncia anônima de que uma adolescente teria sido estuprada pelo padrasto, na noite de quarta-feira, 6.

Equipe da Delegacia de Atendimento à Mulher acompanhou o Conselho Tutelar na residência da vítima para apuração dos fatos. A vítima foi conduzida para a Delegacia, onde passou por escuta especializada e confirmou a denúncia anônima. Ela foi encaminhada para perícia médica e ao hospital para atendimento médico.

Com isso, o suspeito foi preso em flagrante. Após a prisão do padrasto, a mãe da menina passou a coagir a adolescente, bem como o denunciante. Sendo assim, ela também foi presa em flagrante.

"Ademais, apurou-se que a genitora forneceu bebida alcoólica do tipo cachaça para a adolescente na noite de ontem, pelo que o estupro foi tipificado como sendo de vulnerável", informou a nota da polícia.

Equipe da Unidade Regional de Perícias esteve presente no local dos fatos para exame pericial.

*A cidade é ocultada para manter o sigilo à vítima.

