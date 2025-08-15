Acessibilidade

15 de Agosto de 2025 • 16:25

Policial

Padrasto é preso com material pornográfico das enteadas

A prisão foi feita pela DAM de Naviraí

Redação

Publicado em 15/08/2025 às 12:09

Divulgação Polícia Civil

Padrasto de 50 anos, foi preso em flagrante nesta quinta-feira (14), suspeito de armazenar material pornográfico envolvendo adolescentes. A prisão foi feita pela DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher) de Naviraí.

Segundo o site Dourados News, após o Conselho Tutelar tomar conhecimento dos fatos e comunicar a Delegacia de Polícia, foram realizadas diligências, ocasião em que o aparelho celular do suspeito foi apreendido.

Mediante autorização, o dispositivo foi submetido a perícia preliminar, que constatou a existência e armazenamento de diversos vídeos produzidos pelo próprio investigado, nos quais ele registrava, de forma clandestina, imagens das enteadas.

Diante dos elementos colhidos, o homem recebeu voz de prisão, permanecendo à disposição do Poder Judiciário.

