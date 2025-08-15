Padrasto é preso com material pornográfico das enteadas

Divulgação Polícia Civil

Padrasto de 50 anos, foi preso em flagrante nesta quinta-feira (14), suspeito de armazenar material pornográfico envolvendo adolescentes. A prisão foi feita pela DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher) de Naviraí.

Segundo o site Dourados News, após o Conselho Tutelar tomar conhecimento dos fatos e comunicar a Delegacia de Polícia, foram realizadas diligências, ocasião em que o aparelho celular do suspeito foi apreendido.

Mediante autorização, o dispositivo foi submetido a perícia preliminar, que constatou a existência e armazenamento de diversos vídeos produzidos pelo próprio investigado, nos quais ele registrava, de forma clandestina, imagens das enteadas.

Diante dos elementos colhidos, o homem recebeu voz de prisão, permanecendo à disposição do Poder Judiciário.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!