Padrasto é preso em Paranaíba por estupro de adolescente

Polícia Civil de Paranaíba / Divulgação

Nesta segunda-feira,10, a Polícia Civil, por meio do Setor de Investigações Gerais (SIG) da Delegacia Civil de Paranaíba, com o auxílio do Núcleo Regional de Inteligência (NRI), logo nas primeiras horas do dia, prendeu um homem de 32 anos, condenado a 14 anos de prisão por estupro de vulnerável praticado no ano de 2020 contra sua enteada.

O SIG/NRI recebeu informações sobre o paradeiro do indivíduo em área rural do município, tendo dado início a diligências a fim de se deslocar ao local indicado, logrando êxito em lá localizá-lo, dando cumprimento ao mandado de prisão expedido pelo Poder Judiciário.

Ele foi conduzido à Delegacia de Polícia e, após, encaminhado ao Estabelecimento Penal local, onde permanece à disposição da Justiça.

O SIG de Paranaíba recebe informações e denúncias através do (67) 99219-9614 (Whatsapp), onde o sigilo quanto à origem é garantido.