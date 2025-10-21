Padrasto é preso por estupro, ameaça e aliciamento de criança em MS

SIG/TL (Seção de Investigações Gerais de Três Lagoas/MS) / PCMS

Segundo a Polícia Civil, em 2020, a mãe notou comportamentos atípicos na menina, quando a filha revelou que os estupros eram cometidos há quatro anos. Além dos abusos, o padrasto obrigava a criança a assistir filmes pornográficos e a ameaçava para não contar à mãe.

Foragido desde 2020, um homem de 51 anos foi preso na manhã desta terça-feira, 21, em Três Lagoas, pela equipe do SIG (Seção de Investigações Gerais) e NRI (Núcleo Regional de Inteligência). Ele foi denunciado por estupro, aliciamento sexual e ameaça contra a enteada.

O caso foi denunciado, entretanto, ele fugiu. Ainda na época, o Ministério Público representou pela prisão preventiva do autor, sendo a medida cautelar decretada judicialmente.

Com o mandado de prisão em mãos, os policiais civis iniciaram buscas e conseguiram localizar o indivíduo, que foi capturado e conduzido para a delegacia e posteriormente ao sistema prisional.

Denuncie

A SIG-TL (Seção de Investigações Gerais de Três Lagoas) solicita a colaboração e apoio de toda população três-lagoense, com informações sobre a prática de crimes e localização de indivíduos foragidos da Justiça, sendo que as denúncias poderão ser realizadas através dos telefones (67) 3929-1173 ou (67) 99226-8210 (WhatsApp). O sigilo e anonimato são assegurados.

