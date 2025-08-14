Acessibilidade

14 de Agosto de 2025 • 22:56

Polícia

Padrasto é preso por estupro de criança de 7 anos em Campo Grande

Crimes foram cometidos por dois anos

Redação

Publicado em 14/08/2025 às 21:05

Faixada da DEPCA / (Foto: Divulgação)

Nesta quinta-feira (14), a DEPCA (Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente) cumpriu mandado de prisão preventiva em desfavor de homem de 42 anos, investigado pela prática de estupro de vulnerável contra sua enteada.

A investigação iniciou após a realização de depoimento especial da vítima, procedimento que revelou a gravidade dos fatos. A criança, atualmente com 9 anos, foi submetida a diversos abusos sexuais praticados sistematicamente pelo padrasto durante o período de dois anos, desde os 7 anos de idade.

O relato da menor impactou profundamente até mesmo os profissionais mais experientes no atendimento a casos dessa natureza.

A vítima confidenciou inicialmente os abusos ao irmão, também menor de idade, que comunicou os fatos à genitora. A mãe das crianças, que mantinha relacionamento com o suspeito há quatro anos, tentou confrontá-lo sobre as denúncias. Diante da abordagem, o homem evadiu-se sem deixar informações sobre seu paradeiro.

O Equipes do Núcleo de Inteligência Policial da DEPCA empreenderam diligências por diversos dias na tentativa de localizar e capturar o suspeito. Na data de hoje, o homem foi localizado e preso no Bairro Moreninhas III, em Campo Grande. Durante o interrogatório policial, o investigado optou por permanecer em silêncio, não apresentando sua versão dos fatos.

O histórico criminal do suspeito revela um padrão preocupante de violência sexual e doméstica contra a mulher. Em março deste ano, foi preso em flagrante pela prática de importunação sexual contra uma mulher durante a prestação de serviços em sua residência. A vítima conseguiu solicitar ajuda, possibilitando a prisão imediata.

O investigado também possui registros por violência doméstica e familiar contra ex-companheira, incluindo descumprimento de medidas protetivas de urgência, evidenciando personalidade voltada para a prática de delitos em contexto de violência de gênero.

Conforme a Delegada de Polícia Nelly Macedo, “O presente caso se encerra com apuração bem-sucedida, mas a instituição continua empenhada em garantir que todos os responsáveis por crimes dessa natureza sejam devidamente responsabilizados”.

