Padrasto e tio são presos por abusar de criança em MS

O caso chegou ao conhecimento dos agentes após uma denúncia feita pelo Conselho Tutelar / Divulgação

A Polícia Civil deflagrou uma operação, denominada como "praesidium", contra crimes de abuso sexual infantil nesta quarta-feira, dia 31. Foram presos o padrasto e tio de uma criança, de 11 anos. Eles foram autuados pelo crime de estupro de vulnerável.

Segundo informações do Topmídianews, as prisões aconteceram através do trabalho das Delegacias de Brasilândia e Água Clara. O caso chegou ao conhecimento dos agentes após uma denúncia feita pelo Conselho Tutelar.

Durante as diligências foram ouvidas testemunhas, suspeitos, bem como realizada perícia sexológica na vítima, a qual confirmou os abusos.

Inicialmente a suspeita recaía sobre um vizinho próximo, contudo no decorrer das investigações foram obtidos elementos suficientes, indicando o padrasto e o tio da vítima como abusadores.

Desta maneira, a autoridade policial representou pela prisão temporária dos suspeitos, sendo estas deferidas pelo juízo criminal e cumpridas na manhã desta quarta-feira. Um foi preso na cidade de Água Clara e o outro no assentamento Mutum, em Brasilândia.