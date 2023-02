Padrasto que estuprou e engravidou adolescente é preso

Padastro foi preso / Divulgação

Homem de 36 anos acusado de estuprar e engravidar a enteada, de 14 anos, foi preso em Campo Grande na noite desse sábado (18). O caso veio à tona no fim de janeiro, após a menina ter o bebê no hospital Universitário.

Conforme o Midiamax, a menina deu à luz no dia 27 de janeiro. Então, confirmou para a mãe que o padrasto era o pai da criança.

No dia, policiais militares foram acionados até a unidade. A mãe chegou a relatar que nunca desconfiou dos estupros e que estava com o companheiro desde que a adolescente tinha três anos.

Além disso, a menina chamava o homem de pai e não chegou a perceber a gravidez. Só após a adolescente passar mal e ser internada a gravidez foi descoberta.

Já no dia 27, no hospital, os médicos indicaram que a menina estava em trabalho de parto. Já no dia 29 de janeiro, a menina foi questionada sobre quem era o pai, mas não falou porque o padrasto estava junto.

Horas depois, disse para a mãe que em junho de 2022 teria conhecido um rapaz e engravidado. No entanto, a mulher não acreditou, quando a filha confessou que o padrasto a havia estuprado.

O suspeito não foi preso na época, mas foi feito pedido de prisão preventiva. Então, considerado foragido até o momento, ele foi detido na noite deste sábado por equipe do Batalhão de Choque.