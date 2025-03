Padrinho Ã© preso por estupro e violÃªncia psicolÃ³gica contra adolescente

Delegcia de Coxim / Polícia Civil

Um idoso de 63 anos foi preso na quinta-feira, 27, por abuso sexual, violência psicológica e porte de arma em Coxim. O suspeito estaria abusando há três meses da afilhada, de 14 anos.

Delegacia de Atendimento à Mulher de Coxim recebeu uma denúncia anônima de que uma adolescente estaria sendo vítima de abusos sexuais em sua residência.

Após a realização de diligências para identificação da vítima e do suspeito, a adolescente foi localizada e encaminhada pelo Conselho Tutelar para a Delegacia para realização de escuta especializada e exame de corpo de delito. Segundo a polícia, a adolescente demonstrou estar bastante abalada e revelou que os abusos aconteciam há três anos pelo seu padrinho, que estaria com um processo para adotá-la, juntamente com sua convivente.

Após, foram realizadas diligências, juntamente com uma equipe da Unidade Regional de Perícias, e foi logrado êxito em localizar o suspeito nas imediações de sua residência. Foi realizada perícia na residência onde teriam ocorrido os fatos relatados e, durante a diligência, foi encontrada uma espingarda sem registro, calibre 22, além de 20 munições, do mesmo calibre.

Com isso, ele foi preso em flagrante e aguarda decisão judicial acerca da manutenção de sua prisão.