Pai ameaça e incendeia carro do filho em Coxim

Carro destruído / Foto: Divulgação

Um homem de 49 anos foi preso pela Polícia Civil após atear fogo no carro do próprio filho, em Coxim. A parte interna do GM/Kadett ficou destruída.

Na madrugada de quarta-feira, 7, o homem foi até a casa do jovem de 23 anos, no bairro Nova Coxim, para ameaçar o filho. Não foi informado o motivo do desentendimento.

Conforme a Polícia Militar, a vítima acionou a equipe após o crime. Os militares realizaram rondas pelo bairro e conseguiram localizar o autor escondido em um terreno baldio. Ele foi preso e encaminhado para a delegacia.