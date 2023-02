Pai de menina estuprada diz que vai tentar a guarda

Caso foi registrado na Delegacia / Thays Scnheider

Morador de Sidrolândia de 27 anos e pai de uma criança de 2 anos que teria sido estuprada e torturada pelo padrasto, em Campo Grande, diz que vai tentar a guarda da filha.

A mãe da menina, de 20 anos, procurou a Delegacia de Polícia para denunciar o fato na segunda-feira (13). Ela contou que desconfiou do comportamento do ex-namorado que teria cuidado da menor enquanto ela trabalhava e procurou a Depca (Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente).

Conforme o Cgnews, o pai da vítima ficou sabendo do crime por telefone. Segundo ele, foi por meio de uma ligação da irmã da ex-companheira que soube do ocorrido com a filha.

“Isso aconteceu na sexta e a mãe não queria vir na delegacia. A irmã dela que me contou que ele estava batendo nela, tinha maltratado e abusado dela”, afirmou o rapaz.

Ele alega ainda que não sabia que a ex-companheira estava em outro relacionamento e contou que não tem contato diariamente com a filha por morar em outra cidade, mas que agora vai tentar a guarda da criança.

“Nós brigávamos muito quando estávamos junto. Estamos separados há uns 8 meses e agora vou tentar a guarda. A menina tá com medo, não tá me conhecendo mais. A mãe me xingando. Ela tá chorando muito e ela falando para a menina não vir comigo”, disse o rapaz.

O padrasto, acusado pelo estupro, gravou vídeo nas redes sociais, disse que já se apresentou na Delegacia e que é inocente.

O caso segue sendo investigado.