Pai de menino flagrado dirigindo na BR-060 vai responder por abandono de incapaz

O pai do garoto de 10 anos que foi flagrado dirigindo na BR-060, de Paraíso das Águas em direção a Campo Grande, deve responder por abandono de incapaz por deixar a criança sozinha.

Conforme as informações da polícia, o pai, a madrasta e o irmão mais velho, de 20 anos, viajaram para Campo Grande. Pois o homem de 40 anos tinha uma consulta médica marcada e voltaria no dia seguinte.

Nesse tempo, a criança alegou que tinha recebido uma chamada de vídeo com ameaças de morte ao pai, então, o menino foi visto dirigindo o Ford Ka na rodovia. No entanto, no celular dele não foi identificada tal chamada, segundo o Jornal Mídiamax.

Os familiares retornaram para a casa após tomarem ciência do fato. Porém, o pai responderá pelo abandono de incapaz por deixar os filhos sozinhos.