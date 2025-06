Pai de noiva é morto durante festa de noivado em fazenda de Naviraí

Arma utilizada no crime foi apreendida / PCMS

A Polícia Civil, por intermédio da 1ª Delegacia de Naviraí, instaurou inquérito para apurar um homicídio ocorrido na noite do último sábado (7), na região do Porto Caiuá, zona rural do município. A vítima, identificada como Greison Fernandes Camargo (38), era capataz de uma fazenda local e participava do noivado da filha quando se desentendeu com um dos convidados.

Durante a discussão, Greison foi atingido por disparos de arma de fogo e morreu no local. A Polícia Militar foi acionada e, após buscas nas imediações, localizou o suspeito, um homem de 43 anos, dormindo em sua residência próxima ao local do crime. No imóvel, foram apreendidas uma espingarda calibre 28 e munições, duas delas deflagradas.

O autor foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia, onde foi autuado por homicídio qualificado, por motivo que dificultou a defesa da vítima. Durante o interrogatório, ele afirmou não se recordar dos fatos.

A Polícia Civil segue com as investigações.

