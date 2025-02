Caso será investigado / Jornal Midiamax

Pai de santo é assassinado a tiros em Campo Grande

Vítima realizava trabalho espiritual quando foi morto

Um homem identificado como apenas como Valdinei, que segundo testemunhas seria ‘Pai de Santo’ foi morto a tiros na madrugada deste domingo (2) enquanto realizava um trabalho espiritual, no bairro Lageado, em Campo Grande.

Conforme o Jornal Midiamax, o corpo do homem, aparentemente um idoso, estava no chão da casa todo ensanguentado, já sem vida.

Uma testemunha contou que a vítima realizava um trabalho espiritual para o próprio filho e explicou que a Valdinei já estava possuído por uma entidade para que fosse realizado o trabalho.

Conforme a investigação prévia no celular da vítima, ela havia combinado de se encontrar com o filho e a neta, porém quando o filho chegou, o ‘pai de santo’ teria jogado cerveja nele e então ele foi embora com a filha.

Em seguida, retornou armado e efetuou disparos contra a vítima, que o atingiram. O suspeito fugiu em um Fiat UNO, de cor prata.

A perícia constatou três disparos na vítima, no rosto, pescoço e perna. O celular de Valdinei foi apreendido para ajudar na elucidação do crime.