Pai é baleado ao salvar criança de 3 anos de padrasto em Campo Grande

Vítima foi levada para Santa Casa / Reprodução/Midiamax

Um homem, que não teve a identidade divulgada, foi baleado com três tiros, na tarde desta quinta-feira, 26, em frente a USF (Unidade de Saúde Familiar) do bairro Santa Emília, em Campo Grande. A vítima salvou o filho de três anos, quando o suspeito mirou uma arma em direção à criança.

Segundo o Jornal Midiamax, a mulher estava no posto de saúde quando começou a discutir com o ex, com quem tem uma filha de nove anos. O homem foi até um veículo e teria tentado atirar na criança de três anos, momento em que a vítima defendeu o filho, sendo atingida.

Testemunhas relataram que o suspeito não aceitava o fim do relacionamento. Após o crime, ele teria fugido em um Renault Logan. Equipes do Batalhão de Choque, GCM (Guarda Civil Metropolitana) e PM (Polícia Militar) atenderam a ocorrência. O suspeito não foi encontrado.

A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e funcionários da unidade, sendo encaminhada para Santa Casa. A criança sofreu ferimentos leves na perna.